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В Раде назначили председательствующего на отставку Разумкова. Стефанчука не отстранили

Среда, 6 октября 2021, 11:59
В Раде назначили председательствующего на отставку Разумкова. Стефанчука не отстранили
Руслан Стефанчук, фото с сайта ВР

Народные депутаты фракции "Слуга народа" с помощью групп "Довіра" и "За майбутнє" поручили Данилу Гетманцеву председательствовать при рассмотрении вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады 7 октября.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: Это решение принималось "ad hoc", его поддержали 239 народных депутатов несмотря на заявления оппозиционных депутатов о нарушении регламента. 207 голосов дали сами "слуги народа".

 

При обсуждении Олег Макаров из "Голоса" заявил, что по процедуре ad hoc за председательствующего на заседании относительно отзыва главы ВР должны голосовать в день этого заседания, а не накануне.

Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" акцентировала на нарушении регламента и конфликте интересов у Руслана Стефанчука и Александра Корниенко, поскольку они претендуют на должности главы Верховной Рады и его первого заместителя.

Гетманцев заявил, что в связи с конфликтом интересов он за этот вопрос голосовать не будет.

Кроме Гетманцева были и другие кандидатуры, однако в рейтинговом голосовании победил Данил Гетманцев (236), а другие не набрали голосов: Гео Лерос (42), Алексей Гончаренко (72) и Александр Бакумов (118).

Согласно ч.3 ст. 76 регламента Стефанчук поставил на голосование предложение назначить Гетманцева на ведение заседания об отзыве Разумкова с должности главы ВР..

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" сразу после голосования внесли предложение об отстранении первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчука от ведения заседаний на 2 дня из-за нарушения регламента. Такую процедуру ранее "слуги народа" применили к Разумкову.

Вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв до 12:30.

Но в 12:50, когда парламент голосовал за отстранение Стефанчука, это поддержали только 49 нардепов, по 118 народных избранников воздержались и голосовали против, еще 66 нардепов не голосовали.

Предыстория: 

УП, обновлено в 12:56

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Темы: Верховная РадаРазумков ДмитрийСлуга народаСтефанчук
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