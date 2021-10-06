Квартирные рейдеры при попытке бегства наехали автомобилем на полицейских
В Харькове полиция провела задержание преступников, которые силой отбирают квартиры у людей. Во время спецоперации злоумышленники попытались скрыться и совершили наезд на двух оперативников.
Источник: сайт Национальной полиции
Детали: Полиция Харьковской области и города Дергачи пресекла деятельность преступной группы, которая похищала людей – из незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.
Установлено, что организовал ОПГ неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. В сообщники привлек двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области. Трое из них также имеют уголовный опыт за плечами за кражи, грабежи, мошенничество и угоны.
5 октября в Харькове полиция задержала 4 преступников и освободила потерпевшего, находившегося в их машине. Они заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом.
Во время спецоперации фигуранты пытались скрыться от правоохранителей и совершили наезд на двух оперативников, в результате чего сотрудники полиции получили телесные повреждения.
За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.