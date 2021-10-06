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Квартирные рейдеры при попытке бегства наехали автомобилем на полицейских

Среда, 6 октября 2021, 14:48
Квартирные рейдеры при попытке бегства наехали автомобилем на полицейских
Фото с места события, источник: пресс служба полиции

В Харькове полиция провела задержание преступников, которые силой отбирают квартиры у людей. Во время спецоперации злоумышленники попытались скрыться и совершили наезд на двух оперативников.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: Полиция Харьковской области и города Дергачи пресекла деятельность преступной группы, которая похищала людей – из незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.

 
Фото с места события
источник: пресс служба полиции

Установлено, что организовал ОПГ неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. В сообщники привлек двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области. Трое из них также имеют уголовный опыт за плечами за кражи, грабежи, мошенничество и угоны.

 
Фото с места события
источник: пресс служба полиции

5 октября в Харькове полиция задержала 4 преступников и освободила потерпевшего, находившегося в их машине. Они заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом.

Во время спецоперации фигуранты пытались скрыться от правоохранителей и совершили наезд на двух оперативников, в результате чего сотрудники полиции получили телесные повреждения.

За содеянное злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: Харьковкриминалнедвижимостьполициячрезвычайное происшествие
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