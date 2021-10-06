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Суд Праги отклонил апелляцию чеха, приговоренного к 20 годам тюрьмы за участие в боях на Донбассе

Среда, 6 октября 2021, 17:31

Высокий суд Праги отклонил апелляцию гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой "Луганской народной республики" против украинской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Суд подтвердил приговор на 20 лет тюремного заключения по обвинению в совершении террористического акта и участия в террористической группе. Этот приговор был вынесен в июне городским судом Праги.

"Фактические выводы суда первой инстанции являются абсолютно правильными и исчерпывающими. Основные факты, на которых суд основывает свои выводы, были доказаны", - заявил судья Иржи Льненичка.

По словам судьи, было доказано, что Кантор отправлял своим знакомым электронные письма, SMS-сообщения и фотографии, описывая им, что он делает в Украине и почему он там находится.

"Мы считаем, что было доказано, что подсудимый действительно находился в месте, где он делал фотографии. Возможно, этот приговор оттолкнет подобных авантюристов от участия в подобных событиях", - сказал судья.

Напомним, 7 сентября суд Праги приговорил Иржи Урбанека к 20-летнему тюремному заключению за теракт и участие в террористической группе. Урбанек, который много лет назад уехал из Чехии на Донбасс, был привлечен к уголовной ответственности заочно.

8 сентября Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима 27-летнего Лукаша Новачека за участие в боевых действиях на Донбассе в 2015 году.

Темы: ДонбассООС
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