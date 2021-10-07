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Финляндия приостановила вакцинацию молодых мужчин вакциной Moderna

Четверг, 7 октября 2021, 13:13

Финляндия приостановила прививки мужчин в возрасте до 30 лет вакциной Moderna Spikevax в связи с риском развития побочного эффекта - воспаление сердца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Институт здравоохранения и социальной защиты Финляндии сейчас рекомендует делать прививки вакциной от Pfizer/Biontech молодым мужчинам.

Если человек получил первую дозу вакцины производства Moderna, то второй может получить препарат от Pfizer/Biontech.

"Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, получавших Moderna Spikevax, имели несколько выше риск развития миокардита, чем другие", - сказал представитель Национального института по вопросам здравоохранения Мика Салминен.

По его словам, миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, обычно проходит самостоятельно в течение нескольких дней.

Представители здравоохранения Швеции и Дании объявили в среду, что прекратят использование вакцины от Moderna для всех молодых людей и детей.

Согласно заявлению Управления здравоохранения Швеции, симптомы миокардита могут включать усталость, нерегулярный пульс, жар, боль в груди, боль при глубоком вдохе и боль в левой руке или в центре груди.

В заявлении Управления здравоохранения Дании говорится, что количество зарегистрированных случаев очень небольшая, как и риск побочного эффекта. Предварительные данные исследования были отправлены в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для оценки его комитетом по побочных эффектов.

Темы: Финляндиякоронавирус
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