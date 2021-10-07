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Четверг, 7 октября 2021, 17:45
фото с Facebook прокуратуры

Столичные правоохранители проводят обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" и в офисе подрядной организации в рамках уголовного производства по завладению бюджетными средствами.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным расследования, региональный филиал "Укрзализныци" и подчиненное общество заключили договор о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

Несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица "Юго-Западной железной дороги" приняли выполненные подрядчиком работы и подписали акты, в которые были внесены заведомо ложные сведения.

В частности, установлено, что поставленная электрооборудования не соответствует рабочему проекту и его стоимость завышена более чем на 400 000 гривен.

7 октября на основании постановления суда начаты обыски с целью отыскать первичные финансовые документы.

 

Украинская правда

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Темы: обыскиКиевпрокуратура
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