Маск переносит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

Источник: глава концерна Илон Маск, цитирует DW

Детали: Раньше штаб-квартира Tesla располагалась в Кремниевой долине – городе Пало-Альто в Калифорнии. Теперь офис компании переедет в Остин.

Маск не объяснил причины этого решения, однако в прошлом он уже выражал недовольство закрытием своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

Напомним: Директор Tesla Маск попросил сотрудников "пройти супер хардкор", чтобы обеспечить своевременную доставку авто в 3 квартале.