Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Маск переносит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас

Пятница, 8 октября 2021, 04:47
Фото: Wikipedia

Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

Источник: глава концерна Илон Маск, цитирует DW

Детали: Раньше штаб-квартира Tesla располагалась в Кремниевой долине – городе Пало-Альто в Калифорнии. Теперь офис компании переедет в Остин.

Маск не объяснил причины этого решения, однако в прошлом он уже выражал недовольство закрытием своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

Напомним: Директор Tesla Маск попросил сотрудников "пройти супер хардкор", чтобы обеспечить своевременную доставку авто в 3 квартале. 

Темы: Маск
powered by lun.ua
Главное сегодня

відеоПосле неожиданного проигрыша власти на выборах президента Чехии госпитализировали

таблицаЭпидемия коронавируса: в Украине стало больше "оранжевых" областей

Выборы в Чехии: либеральные партии решили договориться о коалиции исключительно между собой

видео, фото, обновленоВ России упал самолет – 16 человек погибли

Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США

видеоСтолкновения под домом Порошенко: пятый президент обратился к Зеленскому

Все новости...
Маск
Маск снова стал самым богатым человеком мира – его состояние впервые превысило 200 млрд долларов
Маск заявил, что Tesla будет расширять инвестиции в разработки в Китае
SpaceX запустила 51 спутник Starlink с лазерами
Последние новости
15:42
В полиции рассказали, как разнимали митингующих под домом Порошенко
15:14
видеоСобчак стала участницей ДТП с двумя погибшими – СМИ
15:08
Прощание с нардепом Поляковым пройдет в понедельник в Чернигове
15:01
За два дня в Ла-Манше на пути к Британии подобрали более 1100 нелегальных мигрантов
14:53
Психологическая отметка: WTI преодолела 80 долларов
13:55
відеоПосле неожиданного проигрыша власти на выборах президента Чехии госпитализировали
13:40
Главный юрист Нафтогаза закончил работу в компании
13:34
В Польше заявили про 700 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси
13:25
В МВФ проведут встречу с Георгиевой по обвинениям в подывании Китаю - СМИ
13:16
таблицаЭпидемия коронавируса: в Украине стало больше "оранжевых" областей
Все новости...