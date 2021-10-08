Маск переносит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас
Пятница, 8 октября 2021, 04:47
Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.
Источник: глава концерна Илон Маск, цитирует DW
Детали: Раньше штаб-квартира Tesla располагалась в Кремниевой долине – городе Пало-Альто в Калифорнии. Теперь офис компании переедет в Остин.
Маск не объяснил причины этого решения, однако в прошлом он уже выражал недовольство закрытием своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.
Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.
Напомним: Директор Tesla Маск попросил сотрудников "пройти супер хардкор", чтобы обеспечить своевременную доставку авто в 3 квартале.