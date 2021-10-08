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Турция после скандальной покупки российских С-400 хочет купить у США 40 истребителей - СМИ

Пятница, 8 октября 2021, 08:41

Турция обратилась к США с просьбой приобрести 40 истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin и почти 80 комплектов модернизации для существующих военных самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соглашение, стоимостью миллиарды долларов, все еще прокладывает себе путь через процесс иностранных военных продаж, который подлежит утверждению Госдепартаментом США, а также Конгрессом США, который может блокировать сделки.

"С точки зрения политики, Департамент не подтверждает и не комментирует предложенные оборонительные продажи или трансферы, пока они не будут официально сообщены Конгрессу", - заявил представитель Государственного департамента. Посольство Турции в Вашингтоне отказалось комментировать этот вопрос.

Анкара заказала более 100 самолетов F-35, также производства компании Lockheed Martin Corp, но была удалена из программы в 2019 году после того, как приобрела российские системы противоракетной обороны С-400.

Многолетнее партнерство между союзниками по НАТО за последние пять лет прошло через беспрецедентную волну разногласий относительно политики Сирии, связей Анкары с Москвой, ее морских амбиций в Восточном Средиземноморье, обвинений США против государственного турецкого банка и эрозии прав и свобод в Турции .

Турецком запроса на истребителе, вероятно, будет трудно получить одобрение Конгресса США, где настроения по Турции за последние годы сильно ухудшились, прежде всего из-за закупку Анкарой С-400 и ее проблемный опыт в области прав человека.

Покупка Анкарой С-400 также вызвала санкции США. В декабря 2020 года Вашингтон внес в черный список Дирекцию оборонной промышленности Турции, ее руководителя Исмаила Демир и еще трех сотрудников.

С тех пор США неоднократно предупреждали Турцию о закупке нового российского вооружения. Но на прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара все еще намерена закупить у России вторую партию С-400, что может углубить разрыв с Вашингтоном.

Темы: ТурцияСШАРосcия
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