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Российские хакеры похитили данные о санкциях США против РФ – СМИ

Пятница, 8 октября 2021, 09:51
Российские хакеры похитили данные о санкциях США против РФ – СМИ
Фото gazeta.ru

Российские хакеры, которые использовали программное обеспечение SolarWinds и Microsoft для проникновения в федеральные агентства США, завладели информацией о расследовании контрразведки, политике санкций против РФ и реакции страны на COVID-19.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на людей, которые участвуют в расследовании, пишет "Европейская правда".

О хакерской атаке стало известно в конце прошлого года, и американские чиновники обвинили в ней российскую службу внешней разведки, отрицающую свою причастность. Но о целях и успехах шпионов было известно мало.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали несекретные сети Министерства юстиции и считали электронные письма в департаментах казначейства, торговли и внутренней безопасности. Была нарушена работа девяти федеральных учреждений.

Один из собеседников Reuters сказал, что раскрытие контрразведывательных дел, проводимых против России, было худшей из потерь.

Официальный представитель Белого дома заявил, что президент Джо Байден выдал распоряжение, которые улучшают безопасность федеральных агентств, в том числе требуя многофакторной аутентификации и большего мониторинга устройств на рабочем месте.

В ежегодном документе учитывая угроз, опубликованном в четверг, Microsoft заявила, что российские хакеры основном нацелены на правительственные материалы о санкциях и другую политику, связанную с Россией, в том числе о методах США для отлова российских хакеров.

Темы: СШАРосcияхакерысанкции
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