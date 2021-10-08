Польша: оппозиция зовет людей на протесты из-за резонансного решения о Евросоюзе

Бывший премьер-министр Польши, экс-глава Евросовета и лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск призвал своих соотечественников выйти на улицы Варшавы в воскресенье в знак протеста против решения Конституционного суда страны, которое отвергает приоритетность права Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я призываю всех, кто хочет защищать европейскую Польшу, прийти в воскресенье на Замковую площадь в Варшаве в 18:00. Только вместе мы можем их остановить", - написал Дональд Туск в Twitter.

Конституционный суд Польши принял в четверг, что некоторые элементы права ЕС не соответствуют Конституции Польши, так как национальное законодательство имеет приоритет над законодательством ЕС.

В Брюсселе это решение вызвало негативную реакцию. Решение Польше еще больше разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в связи с реформой польской судебной системы.

Правительство Польши во главе с партией "Право и справедливость" годами перестраивает судебную систему. Критики обвиняют правящую партию в давлении на судей.

Из-за изменений в судебной системе Еврокомиссия уже начала в отношении Варшавы несколько производств и подала иски в Европейский Суд.

Появились также первые негативные реакции из государств ЕС на решение польского суда.

Французский министр по европейским делам Клеман Бон назвал решение признаком нападения на Европейский Союз и предупредил о риске выхода страны из ЕС.

Читайте также: Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС