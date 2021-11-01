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Охрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ

Понедельник, 1 ноября 2021, 02:48
Охрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Охрана президента Бразилии Жаира Болсонару якобы применяла силу против бразильских журналистов, освещавших его поездку в Рим на встречу G20.

Источник: Reuters со ссылкой на бразильские СМИ

Детали: Газета O Globo сообщила, что тележурналиста Леонардо Монтейру охрана ударила в живот и толкала после вопроса к Болсонару, почему президент не посетил никаких мероприятий G20 в воскресенье.

На видео, снятом журналистом Джамилем Чейдом, видны хаотические сцены, когда сотрудники службы безопасности толкают прессу, а поклонники Болсонара скандируют обиды журналистам.

Также на видео Болсонару выглядит изолированным.

Непонятно, были ли сотрудники службы безопасности бразильцы или итальянцы. O Globo сообщает, что итальянцам поручили обеспечить безопасность Болсонару.

Офис президента и пресс-служба G20 не ответили на запрос о применении силы к журналистам.

"Globo резко осуждает агрессию против своего корреспондента Леонардо Монтейро и других коллег в Риме и требует ответственности за это", – говорится в заявлении TV Globo.

Напомним: На улицах Рима Болсонару критиковали за то, что он не боролся с пандемией корнавируса в стране, а критики называли его "геноцидником".

В Бразилии от COVID-19 умерли более 600 тысяч человек.

Болсонару подверг сомнению угрозу вируса и вакцинацию, избегал карантина.

Комитет Сената рекомендовал предъявить ему обвинения в девяти преступлениях, связанных с борьбой с пандемией, включая преступления против человечества.

Темы: ИталияБразилия
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