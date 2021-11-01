Охрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ
Охрана президента Бразилии Жаира Болсонару якобы применяла силу против бразильских журналистов, освещавших его поездку в Рим на встречу G20.
Источник: Reuters со ссылкой на бразильские СМИ
Детали: Газета O Globo сообщила, что тележурналиста Леонардо Монтейру охрана ударила в живот и толкала после вопроса к Болсонару, почему президент не посетил никаких мероприятий G20 в воскресенье.
На видео, снятом журналистом Джамилем Чейдом, видны хаотические сцены, когда сотрудники службы безопасности толкают прессу, а поклонники Болсонара скандируют обиды журналистам.
Также на видео Болсонару выглядит изолированным.
Непонятно, были ли сотрудники службы безопасности бразильцы или итальянцы. O Globo сообщает, что итальянцам поручили обеспечить безопасность Болсонару.
Офис президента и пресс-служба G20 не ответили на запрос о применении силы к журналистам.
"Globo резко осуждает агрессию против своего корреспондента Леонардо Монтейро и других коллег в Риме и требует ответственности за это", – говорится в заявлении TV Globo.
Violência da polícia italiana e brasileira contra os jornalistas que acompanham Bolsonaro pelas ruas de Roma. Equipes agredidas, meu celular levado por um dos policiais e muita confusão. pic.twitter.com/edYo7Xb1WV— Jamil Chade (@JamilChade) October 31, 2021
Напомним: На улицах Рима Болсонару критиковали за то, что он не боролся с пандемией корнавируса в стране, а критики называли его "геноцидником".
В Бразилии от COVID-19 умерли более 600 тысяч человек.
Болсонару подверг сомнению угрозу вируса и вакцинацию, избегал карантина.
Комитет Сената рекомендовал предъявить ему обвинения в девяти преступлениях, связанных с борьбой с пандемией, включая преступления против человечества.