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Ноябрь начался изморозью, далее - дождь и местами похолодание

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:47
Ноябрь начался изморозью, далее - дождь и местами похолодание
фото Натальи Негрей

В ближайшие сутки в Украину придут дожди, похолодает на Севере страны.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского

Прямая речь Диденко: "Минувшей ночью и сегодня утром в Украине иногда наблюдалась изморозь - одно из самых красивых явлений поздней осени. Так начался ноябрь.

Что завтра? 2-го ноября, дорогие киевляне, оденьтесь теплее, возьмите зонтик и можно попить больше кофе, чем обычно, ибо – прыгнет вниз атмосферное давление – раз, похолодает, будет днем ​​не выше +7, +9 градусов – два, увеличится облачность – три , пройдет дождь - четыре, усилится ветер до порывистого - пять".

Детали: Во вторник дожди в течение дня пройдут в большинстве областей Украины, кроме западной части. Но и в западных областях - правда, уже к вечеру - также появятся осадки, сообщает синоптик.

Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6, +9 градусов.

На остальной территории ожидается +10, +14 градусов, на Юге и юго-востоке предполагается +12, +16 градусов.

В дальнейшем температура воздуха, по словам Диденко, снова выровняется, на Севере Украины снова немного потеплеет, на остальной территории - без особых изменений.

Дожди пройдут в среду на Севере, в четверг - везде преимущественно без осадков, в пятницу поднимется в западных областях.

Дополнительно: Октябрь этого года в Киеве оказался довольно прохладным и сухим. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.

Самым теплым днем ​​было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4°С.

На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы.

В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений, говорят метеорологи.

Украинская правда
Темы: погода
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