Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ноябрь начался изморозью, далее - дождь и местами похолодание

Понедельник, 1 ноября 2021, 12:47
фото Натальи Негрей

В ближайшие сутки в Украину придут дожди, похолодает на Севере страны.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского

Прямая речь Диденко: "Минувшей ночью и сегодня утром в Украине иногда наблюдалась изморозь - одно из самых красивых явлений поздней осени. Так начался ноябрь.

Что завтра? 2-го ноября, дорогие киевляне, оденьтесь теплее, возьмите зонтик и можно попить больше кофе, чем обычно, ибо – прыгнет вниз атмосферное давление – раз, похолодает, будет днем ​​не выше +7, +9 градусов – два, увеличится облачность – три , пройдет дождь - четыре, усилится ветер до порывистого - пять".

Детали: Во вторник дожди в течение дня пройдут в большинстве областей Украины, кроме западной части. Но и в западных областях - правда, уже к вечеру - также появятся осадки, сообщает синоптик.

Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6, +9 градусов.

На остальной территории ожидается +10, +14 градусов, на Юге и юго-востоке предполагается +12, +16 градусов.

В дальнейшем температура воздуха, по словам Диденко, снова выровняется, на Севере Украины снова немного потеплеет, на остальной территории - без особых изменений.

Дожди пройдут в среду на Севере, в четверг - везде преимущественно без осадков, в пятницу поднимется в западных областях.

Дополнительно: Октябрь этого года в Киеве оказался довольно прохладным и сухим. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.

Самым теплым днем ​​было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4°С.

На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы.

В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений, говорят метеорологи.

Украинская правда
Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

СБУ заподозрила жену Семенченко в краже средств добробата "Донбасс"

Эпидемия коронавируса пошла на спад в области, "покрасневшей" первой – Кабмин

Зеленский подал в Раду кандидатуру нового министра обороны

В России разбился белорусский самолет: погибло 7 человек

Нардепы уволили министра обороны Тарана

фотоНАБУ и СБУ подтвердили обыски у налоговиков в нескольких областях из-за "скруток"

Все новости...
погода
Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в первые дни ноября
Погода: последние дни октября порадуют теплом
Последние дни октября будут сухими и теплыми
Последние новости
16:54
Зеленский уволил начальника пограничной разведки
16:48
Каждый третий украинец поддерживает ограничения СМИ, если это необходимо для безопасности страны.
16:48
видеоНа Канарах произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана
16:36
СОР26: как крупнейшие страны и бизнес будут бороться с глобальным потеплением
16:16
СБУ заподозрила жену Семенченко в краже средств добробата "Донбасс"
15:55
Эпидемия коронавируса пошла на спад в области, "покрасневшей" первой – Кабмин
15:54
Греческие медики вышли на протест против обязательной вакцинации от Covid
15:45
ЕБРР инвестирует 75 млн долларов в евробонды "Укрэнерго" для погашения "зеленых" долгов
15:45
Полиция не увидела нарушений на марше "антивакцинаторов"
15:17
В Англии со следующего года планируют ввести обязательную вакцинацию для медиков
Все новости...