В Греции рекордное количество ежедневных случаев COVID-19 с начала пандемии

За последние 24 часа в Греции зарегистрировано 5449 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Новые случаи были выявлены на основе 82 593 тестов, что составляет 6,59%. Предыдущий максимум новых случаев был зафиксирован в субботу – 4696.

52 человека умерли от COVID-19 за прошедшие сутки, в результате чего общее число связанных с коронавирусом смертей увеличилось до 15 990.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии Греции находятся 430 пациентов с коронавирусом.

Аттика, самый густонаселенный регион Греции, сообщила о наибольшем количестве новых случаев заболевания - 1021, при этом на втором месте находится северный портовый город Салоники с 828 случаев.

Пресс-секретарь правительства Яннис Ойконому призвал жителей пройти вакцинацию, которая продвигается более медленными темпами, чем предполагали власти.

"Мы еще не закончили с COVID. Пока есть невакцинированные люди, вирус находит подходящую почву для распространения. Мы скорбим о человеческих жертвах из-за невакцинации, и это не может и не должно продолжаться", - сказал Ойконому.

Согласно последним данным, около 60,5% греков вакцинированы против COVID -19, что меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу (64,7%).