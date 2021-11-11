Новости 11 ноября: угрозы Лукашенко, отставка Ткаченко

Лукашенко угрожает перекрыть газ Европе, если та закроет границы; министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал в отставку — актуальные новости 11 ноября.

Об угрозах Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал – Европа" в случае, если Европа решит закрыть границы. Лукашенко также предупредил: если европейцы введут новые санкции, неприемлемые для Беларуси, его страна будет отвечать.

Европейский союз ответил на это, что не позволит самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу.

В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко и сейчас продолжаются дискуссии о новых санкциях. "Газ – важный ресурс и он не должен использоваться в геополитических спорах. Также и люди не должны использоваться", - заявили в Брюсселе.

Об отставке Ткаченко

Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и из-за малого бюджета, который планируется выделить на культуру в 2022 году.

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