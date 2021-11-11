Новини 11 листопада: погрози Лукашенка, відставка Ткаченка

Лукашенко погрожує перекрити газ Європі, якщо та закриє кордони; міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко таки подав у відставку — актуальні новини 11 листопада.

Про погрози Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід "Ямал – Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон. Лукашенко також попередив: якщо європейці запровадять нові санкції, неприйнятні для Білорусі, його країна відповідатиме.

Європейський союз відповів на це, що не дозволить самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання російського газу до Європи.

В Єврокомісії також нагадали, що ЄС вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка і зараз тривають дискусії щодо нових санкцій. "Газ – важливий ресурс і він не повинен використовуватися у геополітичних суперечках. Так само і люди не мають використовуватися", - заявили в Брюсселі.

Про відставку Ткаченка

Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планується виділити на культуру у 2022 році.

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