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В мечети Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие и раненые

Суббота, 13 ноября 2021, 09:22
AFP via Getty Images

Вследствие взрыва в мечети Афганистана как минимум двое людей погибли и 17 получили ранения.

Источник: TOLO news

Детали: Местные власти подтвердили, что в пятницу в районе Спингхар провинции Нангархар произошел взрыв внутри мечети.

Взрыв прогремел, когда десятки людей собрались для совершения пятничной молитвы.

Местные власти заявили, что два человека были убиты и 17 получили ранения в результате взрыва, и все они были прихожанами.

Однако очевидцы говорят, что жертв больше, отмечает агентство.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Украинская правда
Темы: Афганистан
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