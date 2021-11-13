В мечети Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие и раненые
Суббота, 13 ноября 2021, 08:22
Вследствие взрыва в мечети Афганистана как минимум двое людей погибли и 17 получили ранения.
Источник: TOLO news
Детали: Местные власти подтвердили, что в пятницу в районе Спингхар провинции Нангархар произошел взрыв внутри мечети.
Взрыв прогремел, когда десятки людей собрались для совершения пятничной молитвы.
Местные власти заявили, что два человека были убиты и 17 получили ранения в результате взрыва, и все они были прихожанами.
2 people were killed and 17 were injured in Friday's explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021
Однако очевидцы говорят, что жертв больше, отмечает агентство.
Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.
Украинская правда