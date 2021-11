В мечети Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие и раненые

Вследствие взрыва в мечети Афганистана как минимум двое людей погибли и 17 получили ранения.

Источник: TOLO news

Детали: Местные власти подтвердили, что в пятницу в районе Спингхар провинции Нангархар произошел взрыв внутри мечети.

Взрыв прогремел, когда десятки людей собрались для совершения пятничной молитвы.

Местные власти заявили, что два человека были убиты и 17 получили ранения в результате взрыва, и все они были прихожанами.

