У мечеті Афганістану прогримів вибух: є загиблі й поранені

Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану як мінімум двоє людей загинули та 17 отримали поранення.

Джерело: TOLO news

Деталі: Місцева влада підтвердила, що в п'ятницю в районі Спінгхар провінції Нангархар стався вибух усередині мечеті.

Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися для здійснення п'ятничної молитви.

Місцева влада заявила, що двох людей було вбито і 17 отримали поранення внаслідок вибуху, і всі вони були прихожанами.

