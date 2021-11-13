У мечеті Афганістану прогримів вибух: є загиблі й поранені
Субота, 13 листопада 2021, 08:22
Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану як мінімум двоє людей загинули та 17 отримали поранення.
Джерело: TOLO news
Деталі: Місцева влада підтвердила, що в п'ятницю в районі Спінгхар провінції Нангархар стався вибух усередині мечеті.
Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися для здійснення п'ятничної молитви.
Місцева влада заявила, що двох людей було вбито і 17 отримали поранення внаслідок вибуху, і всі вони були прихожанами.
2 people were killed and 17 were injured in Friday's explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021
Однак очевидці кажуть, що жертв більше, зазначає агентство.
Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.
Українська правда