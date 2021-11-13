Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У мечеті Афганістану прогримів вибух: є загиблі й поранені

Субота, 13 листопада 2021, 09:22
AFP via Getty Images

Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану як мінімум двоє людей загинули та 17 отримали поранення.

Джерело: TOLO news

Деталі: Місцева влада підтвердила, що в п'ятницю в районі Спінгхар провінції Нангархар стався вибух усередині мечеті.

Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися для здійснення п'ятничної молитви.

Місцева влада заявила, що двох людей було вбито і 17 отримали поранення внаслідок вибуху, і всі вони були прихожанами.

Однак очевидці кажуть, що жертв більше, зазначає агентство.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Українська правда
Теми: Афганістан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держсекретар США: Лукашенко мігрантами відволікає від дій РФ на кордоні з Україною

В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США

Разумков заявляє про тиск на "своїх" нардепів з боку ОП

Резніков і Данілов пригрозили "ділкам": допомога мігрантам із Білорусі – кримінал

У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан – Монастирський

Данілов зібрав велику нараду: У Білорусі 16 тисяч "біженців", це може торкнутися нас

Усі новини...
Афганістан
ООН: Війна в Афганістані вступила в "більш смертоносну і руйнівну фазу"
44 таліби стали губернаторами і керівниками поліції Афганістану
Німеччина повертає посла в Афганістан, він розпочне контакти з талібами
Останні новини
03:30
США та Франція обговорили дії РФ щодо України
02:25
Два десятки поліцейських загинули в Буркіна-Фасо через напад повстанців
01:25
Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від 5 років
00:24
Росія почала постачати Індії С-400 попри загрозу санкцій США
23:27
Держсекретар США: Лукашенко мігрантами відволікає від дій РФ на кордоні з Україною
23:02
В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США
22:42
Разумков вважає, що перед Леросом треба було взятися за інших нардепів
22:12
У Києві на Подолі горів ресторан
21:50
Разумков заявляє про тиск на "своїх" нардепів з боку ОП
21:03
Новини економіки: звільнення голови ГарПоку, зниження активів держпідприємств
Усі новини...