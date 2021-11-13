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У мечеті Афганістану прогримів вибух: є загиблі й поранені

Субота, 13 листопада 2021, 08:22
У мечеті Афганістану прогримів вибух: є загиблі й поранені
AFP via Getty Images

Внаслідок вибуху в мечеті Афганістану як мінімум двоє людей загинули та 17 отримали поранення.

Джерело: TOLO news

Деталі: Місцева влада підтвердила, що в п'ятницю в районі Спінгхар провінції Нангархар стався вибух усередині мечеті.

Вибух прогримів, коли десятки людей зібралися для здійснення п'ятничної молитви.

Місцева влада заявила, що двох людей було вбито і 17 отримали поранення внаслідок вибуху, і всі вони були прихожанами.

Однак очевидці кажуть, що жертв більше, зазначає агентство.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Українська правда

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Теми: Афганістан
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