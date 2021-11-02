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Свежий рейтинг партий: "Слугу народа" догнала ОПЗЖ

Вторник, 2 ноября 2021, 16:05
Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко и глава политсовета партии Виктор Медведчук, фото AFP via Getty Images

Если бы выборы в парламент проходили в конце октября, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 18,3% среди определившихся с выбором за "Оппозиционную платформу – За жизнь" - 17%. Разница в пределах погрешности.

Источник: результаты опроса социологической службы КМИС

Детали: Согласно исследованию, в случае проведения выборов сейчас в парламент прошли бы пять партий.

После "слуг" и ОПЗЖ на третьей позиции идет "Батькивщина" (15,4%), четвертая - "Европейская солидарность" (15,1%), на пятом месте - "Сила и честь" (5,6%).

Социологи отмечают, что разница между первыми четырьмя партиями находится в рамках статистической погрешности.

Несколько меньше проходного барьера имеют партия экс-спикера Дмитрия Разумкова (4,5%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,5%).

В КМИС отмечают, что по сравнению с июлем рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания – в рамках статистической погрешности.

 

Опрос проводился в течение 20-25 октября методом личного интервью. Опрошены 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных Крыма и части Донбасса.

Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Напомним: Опрос КМИС, проведенный 15-18 октября, показал, что "Слугу народа" догнала "Европейская солидарность", а ОПЗЖ только четвертая в рейтинге.

Украинская правда
Темы: партииСлуга народаОПЗЖрейтингопрос
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