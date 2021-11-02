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Военные из Швеции посетили Авдеевку

Вторник, 2 ноября 2021, 17:48
фото: ООС

Делегация во главе с директором департамента планирования, политики и финансирования Главного штаба обороны Вооруженных сил Швеции генерал-майором Леной Перссон-Херлитц посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице ООС, сообщает "Европейская правда".

Заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил шведских гостей с текущей ситуацией в районе ООС. Кроме того, шведская делегация посетила Авдеевку в Донецкой области.

 

"Они увидели разрушенную российскими оккупационными войсками гражданскую инфраструктуру населенного пункта, побывали в промзоне и пообщались с нашими воинами, а также возложили цветы к Мемориалу украинским защитникам", - говорится в сообщении.

Генерал-майор Перссон-Херлитц отметила, что Швеция прилагает максимум усилий для того, чтобы военные действия на востоке Украины завершились, а при необходимости будет помогать всем необходимым.

Темы: ООСШвецияВооруженные силы
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