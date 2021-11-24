NASA запустило "Дарта", чтобы попробовать сбить астероид

Американское космическое агентство NASA 24 ноября запустило космический аппарат в рамках уникального эксперимента, направленного на изменение траектории движения астероида.

Источник: Twitter NASA, "Радио Свобода"

Детали: Ракету-носитель Falcon-9 запустили с авиабазы ​​Вандерберг в Калифорнии.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!



Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

Специально созданный космический аппарат DART отправился на встречу с небольшим астероидом Диморфосом.

Он должен преодолеть расстояние почти в 10 миллионов километров до следующей осени и на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид.

Ученые надеются, что в результате удара астероид сменит траекторию движения.

On our way!



55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw — NASA (@NASA) November 24, 2021

Диморфос не представляет опасности для Земли. Его выбрали как удобный объект для эксперимента, который должен ответить на вопрос, можно ли ударом искусственного аппарата изменить траекторию полета астероидов или крупных метеоритов, столкновение с Землей которых чревато катастрофическими последствиями.

По заданию Конгресса американские астрономы отслеживают более тысячи астероидов диаметром более километра, иногда сближающихся с Землей.

Согласно компьютерным моделям, Земле не грозит столкновение с астероидом на протяжении веков, хотя минимальный шанс остается.

В NASA сообщили, что стоимость миссии составляет около 330 миллионов долларов.

Европейское космическое агентство запланировало на 2024 год миссию для изучения влияния миссии NASA.

Напомним: Минобороны России заявило, что 15 ноября в РФ успешно провели испытания, в результате которого поражен космический аппарат "Целина-Д", который находился на орбите с 1982 года и уже не работал.

США осудили Россию за проведение "опасного и безответственного" испытания противоспутниковой ракеты, которое, по их мнению, угрожает экипажу на борту Международной космической станции (МКС).