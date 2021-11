NASA запустило "Дарта", чтобы попробовать сбить астероид

Американское космическое агентство NASA 24 ноября запустило космический аппарат в рамках уникального эксперимента, направленного на изменение траектории движения астероида.

Источник: Twitter NASA, "Радио Свобода"

Детали: Ракету-носитель Falcon-9 запустили с авиабазы ​​Вандерберг в Калифорнии.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you! Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

Специально созданный космический аппарат DART отправился на встречу с небольшим астероидом Диморфосом.

Он должен преодолеть расстояние почти в 10 миллионов километров до следующей осени и на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид.

Ученые надеются, что в результате удара астероид сменит траекторию движения.

On our way!



55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw