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NASA запустило "Дарта", щоб спробувати збити астероїд

Середа, 24 листопада 2021, 09:44
NASA запустило Дарта, щоб спробувати збити астероїд
Фото запуску, НАСА

Американське космічне агентство NASA 24 листопада запустило космічний апарат у рамках унікального експерименту, який має на меті змінити траєкторію руху астероїда.

Джерело: Twitter NASA, "Радіо Свобода"

Деталі: Ракету-носій Falcon-9 запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії.

Спеціально створений космічний апарат DART вирушив на зустріч із невеликим астероїдом Діморфос. 

Він має подолати відстань у майже 10 мільйонів кілометрів до наступної осені і на швидкості 24 тисячі кілометрів за годину врізатися в астероїд. 

Вчені сподіваються, що внаслідок удару астероїд змінить траєкторію руху.

Діморфос не становить небезпеки для Землі. Його обрали як зручний об’єкт для експерименту, який має відповісти на запитання, чи можна ударом штучного апарату змінити траєкторію польоту астероїдів або великих метеоритів, чиє зіткнення із Землею загрожує катастрофічними наслідками.

За завданням Конгресу американські астрономи відстежують понад тисячу астероїдів діаметром понад кілометр, які іноді зближуються із Землею.

Згідно з комп’ютерними моделями, Землі не загрожує зіткнення з астероїдом протягом століть, хоча мінімальний шанс залишається.

У NASA повідомили, що вартість місії становить близько 330 мільйонів доларів.

Європейське космічне агентство запланувало на 2024 рік місію для вивчення впливу місії NASA.

Нагадаємо: Міноборони Росії заявило, що 15 листопада в РФ успішно провели випробування, внаслідок якого вражено космічний апарат "Целіна-Д", який перебував на орбіті з 1982 року і вже не працював. 

США засудили Росію за проведення "небезпечного і безвідповідального" випробування протисупутникової ракети, яке, на їхню думку, загрожує екіпажу на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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