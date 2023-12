NASA запустило "Дарта", щоб спробувати збити астероїд

Американське космічне агентство NASA 24 листопада запустило космічний апарат у рамках унікального експерименту, який має на меті змінити траєкторію руху астероїда.

Деталі: Ракету-носій Falcon-9 запустили з авіабази Вандерберг у Каліфорнії.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you! Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

Спеціально створений космічний апарат DART вирушив на зустріч із невеликим астероїдом Діморфос.

Він має подолати відстань у майже 10 мільйонів кілометрів до наступної осені і на швидкості 24 тисячі кілометрів за годину врізатися в астероїд.

Вчені сподіваються, що внаслідок удару астероїд змінить траєкторію руху.

On our way!



55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw