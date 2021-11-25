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После объявления бойкота каналам Ахметова члены Зе-команды соберутся на "1+1"

Четверг, 25 ноября 2021, 18:21
Facebook "Право на владу"

Представители команды президента Владимира Зеленского придут в эфир телеканала "1+1", который связывают с олигархом Игорем Коломойским, тогда как накануне партия "Слуга народа" решила игнорировать эфиры на каналах олигарха Рината Ахметова.

Источник: Facebook-страница программы "Право на владу" ("Право на власть")

Детали: Ток-шоу "Право на власть" на "1+1" начнется в 21:45 в четверг 25 ноября.

На него приглашены: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников,

Гостями должны стать также лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. советники руководителя Офиса президента Алексей Арестович и Тимофей Милованов.

В эфире ожидаются и дипломаты: посол Украины в Польше Андрей Дещица, посол Украины в Германии Андрей Мельник,

Среди других приглашенных – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни", жксперты и журналисты.

Анонсировано обсуждение угрозы полномасштабного вторжения России, способности Украины отразить массированное наступление россиян, возможной реакции западных партнеров.

Этому предшествовало: На прошлой неделе Давид Арахамия также принимал участие в эфире программы "Право на власть", посвященном срыву спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

А уже на следующий день ни один представитель властной команды не пришел в эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24", также посвященный "Вагнергейту".

В этом эфире экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что представители власти не пришли в эфир обсуждать срыв спецоперации по "вагнеровцам", потому что это олигархическое телевидение, а приглашение туда – "фейк и хайп".

24 ноября спикер президентской партии Юлия Палийчук заявила, что "Слуга народа" решила больше не участвовать в эфирах на каналах олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина".

Предыстория: 

  • Ранее источники "Украинской правды" сообщали, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми.
  • Ахметов отрицал, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с командой Владимира Зеленского, а также то, что его медиа стали больше критиковать власть из-за этого.

Темы: телевидениеСлуга народаКабинет министровДаниловОфис президента
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