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В пятницу будет теплее, а на выходных ожидают похолодание

Четверг, 4 ноября 2021, 12:39

На большинстве территории Украины ожидают потепление в пятницу 5 ноября, а на выходных 6-7 ноября - холод и дожди.

Источник: Интерфакс-Украина, ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра

Детали: 5 ноября в Украине ожидают относительного роста температуры воздуха во всех областях, кроме западных, где прогнозируют осадки.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем ​​13-18°, в южной части до 20°, в западных областях 11-15°.

В Киеве в пятницу без осадков, температура ночью 9-11 ° тепла, днем ​​15-17 °.

6 ноября ожидают небольшие дожди в северных, западных и местами в центральных областях. На остальных территориях без осадков.

Температура в южной части ночью 6-11°, днем ​​14-19°; на остальной территории ночью 4-9°, днем ​​7-14°.

В Киеве в субботу небольшой дождь с дневной температурой 10-12°, ночью 6-8°.

Мапа з прогнозом погоди на 5 листопада
Карта с прогнозом погоды на 5 ноября
УкргИдрометцентр

Темы: погода
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