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У п’ятницю буде тепліше, а на вихідних очікують на похолодання

Четвер, 4 листопада 2021, 11:39
У п’ятницю буде тепліше, а на вихідних очікують на похолодання
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

На більшості території України очікують потепління в п’ятницю 5 листопада, а на вихідних 6-7 листопада - холод та дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру

Деталі: 5 листопада в Україні очікують на відносне зростання температури повітря в усіх областях, окрім західних, де прогнозують опади.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°, у південній частині до 20°, у західних областях 11-15°.

У Києві в п’ятницю без опадів, температура вночі 9-11° тепла, вдень 15-17°.

6 листопада очікують на невеликі дощі в північних, західних та подекуди в центральних областях. На решті територій без опадів.

Температура у південній частині вночі 6-11°, удень 14-19°; на решті території вночі 4-9°, удень 7-14°.

У Києві у суботу невеликий дощ, з денною температурою 10-12°, вночі 6-8°.

Мапа з прогнозом погоди на 5 листопада
Мапа з прогнозом погоди на 5 листопада
УКРГІДРОМЕТЦЕНТР

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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