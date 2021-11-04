В одном из муниципалитетов РФ заманивают на вакцинацию углем и стрижкой
В Хабаровском крае Российской Федерации в муниципальном районе имени Лазо проведут лотерею среди сделавших прививку от коронавируса.
Источник: "Meduza"
Детали: Среди призов – 3 тонны угля, бесплатное посещение стоматологии или парикмахерской, получение медицинской справки, например, на оружие, абонемент в тренажерный зал и микроволновая печь.
О розыгрыше и его условиях рассказал в инстаграме главврач больницы района имени Лазо Илья Арония. По его словам, лотерея проводится совместно с администрацией муниципального района
Принять участие в розыгрыше смогут те, кто сделает прививку с 1 ноября по 30 ноября.
Причем не только жители муниципального района имени Лазо, но все, кто прошел вакцинацию в указанный период в медицинских учреждениях этого района.
Всего выберут 6 победителей, которые получат тот или иной приз.
Победители розыгрыша смогут или сами воспользоваться выигранным призом, или передать его кому-то другому.
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В районе имени Лазо проживают около 39 тысяч человек. Вакцинацию в районе имени Лазо прошли 37% взрослого населения.