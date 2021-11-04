Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В одном из муниципалитетов РФ заманивают на вакцинацию углем и стрижкой

Четверг, 4 ноября 2021, 14:11
В одном из муниципалитетов РФ заманивают на вакцинацию углем и стрижкой
Вакцинация в России, иллюстративное фото ТАСС

В Хабаровском крае Российской Федерации в муниципальном районе имени Лазо проведут лотерею среди сделавших прививку от коронавируса.

Источник: "Meduza"

Детали: Среди призов – 3 тонны угля, бесплатное посещение стоматологии или парикмахерской, получение медицинской справки, например, на оружие, абонемент в тренажерный зал и микроволновая печь.

О розыгрыше и его условиях рассказал в инстаграме главврач больницы района имени Лазо Илья Арония. По его словам, лотерея проводится совместно с администрацией муниципального района

Принять участие в розыгрыше смогут те, кто сделает прививку с 1 ноября по 30 ноября. 

Причем не только жители муниципального района имени Лазо, но все, кто прошел вакцинацию в указанный период в медицинских учреждениях этого района. 

Всего выберут 6 победителей, которые получат тот или иной приз. 

Победители розыгрыша смогут или сами воспользоваться выигранным призом, или передать его кому-то другому.

В районе имени Лазо проживают около 39 тысяч человек. Вакцинацию в районе имени Лазо прошли 37% взрослого населения.

Темы: РосcиявакцинацияэпидемияCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Росcия
Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев
У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост
Несмотря на санкции, россияне завозят элитные авто через Литву и Беларусь – расследование
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: