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В одном из муниципалитетов РФ заманивают на вакцинацию углем и стрижкой

Четверг, 4 ноября 2021, 15:11
Вакцинация в России, иллюстративное фото ТАСС

В Хабаровском крае Российской Федерации в муниципальном районе имени Лазо проведут лотерею среди сделавших прививку от коронавируса.

Источник: "Meduza"

Детали: Среди призов – 3 тонны угля, бесплатное посещение стоматологии или парикмахерской, получение медицинской справки, например, на оружие, абонемент в тренажерный зал и микроволновая печь.

О розыгрыше и его условиях рассказал в инстаграме главврач больницы района имени Лазо Илья Арония. По его словам, лотерея проводится совместно с администрацией муниципального района

Принять участие в розыгрыше смогут те, кто сделает прививку с 1 ноября по 30 ноября. 

Причем не только жители муниципального района имени Лазо, но все, кто прошел вакцинацию в указанный период в медицинских учреждениях этого района. 

Всего выберут 6 победителей, которые получат тот или иной приз. 

Победители розыгрыша смогут или сами воспользоваться выигранным призом, или передать его кому-то другому.

В районе имени Лазо проживают около 39 тысяч человек. Вакцинацию в районе имени Лазо прошли 37% взрослого населения.

Темы: РосcиявакцинацияэпидемияCovid-2019коронавирус
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