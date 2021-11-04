В одном из муниципалитетов РФ заманивают на вакцинацию углем и стрижкой

В Хабаровском крае Российской Федерации в муниципальном районе имени Лазо проведут лотерею среди сделавших прививку от коронавируса.

Источник: "Meduza"

Детали: Среди призов – 3 тонны угля, бесплатное посещение стоматологии или парикмахерской, получение медицинской справки, например, на оружие, абонемент в тренажерный зал и микроволновая печь.

О розыгрыше и его условиях рассказал в инстаграме главврач больницы района имени Лазо Илья Арония. По его словам, лотерея проводится совместно с администрацией муниципального района

Принять участие в розыгрыше смогут те, кто сделает прививку с 1 ноября по 30 ноября.

Причем не только жители муниципального района имени Лазо, но все, кто прошел вакцинацию в указанный период в медицинских учреждениях этого района.

Всего выберут 6 победителей, которые получат тот или иной приз.

Победители розыгрыша смогут или сами воспользоваться выигранным призом, или передать его кому-то другому.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений КГБУЗ "РБ района имени Лазо" (@lazo_rb)

В районе имени Лазо проживают около 39 тысяч человек. Вакцинацию в районе имени Лазо прошли 37% взрослого населения.