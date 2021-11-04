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В Киеве декоммунизировали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака

Четверг, 4 ноября 2021, 14:56
В Киеве декоммунизировали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака
Портрет Василия Слипака на его похоронах в 2016 году, источник: AFP via Getty Images

Киевский городской совет переименовал 12 улиц и переулков, названия которых были связаны с коммунистическим режимом, а также в Подольском районе назвал сквер именем Героя Украины Василия Слипака.

Источник: сайт Киевсовета

Детали:

В частности, переименовали:

В Святошинском районе

  • улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа);
  • улицу Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);
  • улицу Павленко в улицу Кристины Сушко (выдающегося деятеля и военного медика, поручика Армии УНР, одной из самых известных участниц Освободительной борьбы 1917-1921 годов);
  • переулок Павленко в переулок Мовчуновский (возвращение исторического названия).

В Соломенском районе

  • улицу Народного ополчения в улицу Святослава Храброго (для чествования памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);
  • улицу Молодогвардейскую в улицу Владимира Сикевича (выдающегося военного и политического деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);
  • улицу Петра Заломова в улицу Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, члена Всеукраинской академии наук).
  • улицу Московскую (в поселке Жуляны) в улицу Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из главных дипломатов Гетманщины, шляхтича, участника междоусобных войн времен Руины).

В Дарницком районе

  • улицу Малоземельную в улицу Олимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

В Шевченковском районе

  • улицу Цулукидзе в улицу Натальи Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);
  • переулок Невский в переулок Нивский (от названия местности, где он проходит).

В Днепровском районе

  • улицу Курнатовского в улицу Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестрового козачества, первого козацкого гетмана).

Также горсовет дал названия безымянным двум площадям, скверу и улице:

  • сквер имени Василия Слипака в честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в Подольском районе);
  • площадь Отрадная в Соломенском районе (расположена на пересечении просп. Отрадный и ул. Героев Севастополя);
  • улица Николая Костомарова в честь величайшего украинского историка, поэта и прозаика (проезд от ул. Профессора Подвысоцкого до ЖК "Новопечерские Липки" в Печерском районе);
  • Кловская площадь расположена возле станции метро "Кловская" в Печерском районе.

Напомним: Летом Национальный банк выпустил памятную монету в честь величайшего украинского оперного певца, бойца АТО, Героя Украины Василия Слипака.

Украинская правда

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Темы: Киевдекоммунизациядороги
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