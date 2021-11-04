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Бывший генсек НАТО: Путин хотел присоединиться к Альянсу, но на своих условиях

Четверг, 4 ноября 2021, 15:05
Бывший генсек НАТО: Путин хотел присоединиться к Альянсу, но на своих условиях
Робертсон наблюдает, как Путин обнимается с Берлускони в 2002 году, фото Getty Images

Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявок и стала в очередь "со многими незначительными странами".

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Робертсон, возглавлявший НАТО в период с 1999 по 2003 год, сказал, что Путин ясно дал понять на их первой встрече, что он хочет, чтобы Россия стала частью Западной Европы.

"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного преуспевающего Запада, которого в то время у России не было", - сказал он.

Робертсон вспомнил раннюю встречу с Путиным, ставшим президентом РФ в 2000 году. "Путин сказал: "Когда вы намерены пригласить нас в НАТО?" и я сказал: "Ну, мы не приглашаем людей туда, они вступают в НАТО, они подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Ну, мы не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения".

Этот рассказ перекликается с тем, что Путин сказал в интервью BBC незадолго до того, как он впервые вступил в должность президента РФ более 21 года назад.

Путин тогда заявил, что не исключает присоединения к НАТО, "если и когда взгляды России будут приняты во внимание как взгляды равноправного партнера".

Он сказал, что ему сложно представить НАТО как врага. "Россия – часть европейской культуры. И я не могу представить свою страну изолированной от Европы и от того, что мы часто называем цивилизованным миром", – сказал Путин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинНАТОРосcия
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