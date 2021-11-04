Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бывший генсек НАТО: Путин хотел присоединиться к Альянсу, но на своих условиях

Четверг, 4 ноября 2021, 16:05
Робертсон наблюдает, как Путин обнимается с Берлускони в 2002 году, фото Getty Images

Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявок и стала в очередь "со многими незначительными странами".

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Робертсон, возглавлявший НАТО в период с 1999 по 2003 год, сказал, что Путин ясно дал понять на их первой встрече, что он хочет, чтобы Россия стала частью Западной Европы.

"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного преуспевающего Запада, которого в то время у России не было", - сказал он.

Робертсон вспомнил раннюю встречу с Путиным, ставшим президентом РФ в 2000 году. "Путин сказал: "Когда вы намерены пригласить нас в НАТО?" и я сказал: "Ну, мы не приглашаем людей туда, они вступают в НАТО, они подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Ну, мы не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения".

Этот рассказ перекликается с тем, что Путин сказал в интервью BBC незадолго до того, как он впервые вступил в должность президента РФ более 21 года назад.

Путин тогда заявил, что не исключает присоединения к НАТО, "если и когда взгляды России будут приняты во внимание как взгляды равноправного партнера".

Он сказал, что ему сложно представить НАТО как врага. "Россия – часть европейской культуры. И я не могу представить свою страну изолированной от Европы и от того, что мы часто называем цивилизованным миром", – сказал Путин.

Темы: ПутинНАТОРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение

Румыния попросила Украину отказаться от признания "молдавского языка"

Зеленский дал должность Кинаху, хотя тот поддерживал "Харьковские соглашения" с РФ

В "Слуге народа" пригрозили нардепам, желающим объединится с Разумковым

фотоГенерал Павловский вышел из СИЗО: 16 миллионов залога собрал фонд Порошенко

Все новости...
Путин
Путин анонсировал новые ракеты в российской армии
У Путина открестились от переброски войск к украинской границе
Путин угрожает кораблю НАТО: "Можем посмотреть в прицел"
Последние новости
23:50
Порошенко "очень приятны" последние рейтинги, но он еще не решил, пойдет ли в президенты
23:11
Фискалы обыскивали Криворожский горсовет из-за хищения бюджета
22:38
Следствие ищет бывшего главного врача инфекционной больницы, где в пожаре погибли 4 человека
22:11
Экономические новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста
22:07
На новогодние праздники горнолыжные курорты будут работать только для COVID-вакцинированных
21:42
Дания задержала российское научное судно
21:22
Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ
21:16
Ляшко: больница "Феофания" станет открытой для "простых людей"
21:05
Новости 5 ноября: объединение Разумкова, антиолигархический закон
20:52
Транзит российского газа через Украину упал на 20%
Все новости...