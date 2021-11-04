Столица Австрии запретила невакцинированным посещать рестораны и парикмахерские
Вена в четверг объявила об очередном усилении мер борьбы с COVID-19, запретив непривитым людям посещать рестораны и парикмахерские.
Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".
В Вене правило 2G, означающее, что для посещения требуется доказательство вакцинации или выздоровления от COVID-19, а отрицательный тест не подходит, будет внедрено в нескольких видах бизнеса.
Ограничение касается всех гастрономических заведений, то есть ресторанов, кафе и баров.
Также в список включены услуги, требующие тесного физического контакта, такие как салоны красоты, парикмахерские и массажи. Невакцинированным запрещается посещать мероприятия с участием более 25 человек.
Фактически, эти изменения правил поставили Вену на четвертый уровень национального пятиэтапного плана борьбы с COVID.
Мэр Микаэль Людвиг сказал, что они вступят в силу "в конце следующей недели", не указав конкретной даты.
Около 64% жителей Вены полностью вакцинированы.
В конце октября в Австрии впервые за 2021 год выявили более 5000 новых больных коронавирусом за сутки.