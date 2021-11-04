Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столица Австрии запретила невакцинированным посещать рестораны и парикмахерские

Четверг, 4 ноября 2021, 16:53
Столица Австрии запретила невакцинированным посещать рестораны и парикмахерские
Фото иллюстративное с pixabay.com

Вена в четверг объявила об очередном усилении мер борьбы с COVID-19, запретив непривитым людям посещать рестораны и парикмахерские.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

В Вене правило 2G, означающее, что для посещения требуется доказательство вакцинации или выздоровления от COVID-19, а отрицательный тест не подходит, будет внедрено в нескольких видах бизнеса.

Ограничение касается всех гастрономических заведений, то есть ресторанов, кафе и баров.

Также в список включены услуги, требующие тесного физического контакта, такие как салоны красоты, парикмахерские и массажи. Невакцинированным запрещается посещать мероприятия с участием более 25 человек.

Фактически, эти изменения правил поставили Вену на четвертый уровень национального пятиэтапного плана борьбы с COVID.

Мэр Микаэль Людвиг сказал, что они вступят в силу "в конце следующей недели", не указав конкретной даты.

Около 64% ​​жителей Вены полностью вакцинированы.

В конце октября в Австрии впервые за 2021 год выявили более 5000 новых больных коронавирусом за сутки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Австриякоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Австрия
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе защиты неба
Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: