Скандал в Лавре с журналистами: полиция возбудила производство

Полиция начала уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности священнослужителями Киево-Печерской Лавры.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УКУ".

Детали: В полицию обратился журналист, у которого священнослужитель отобрал телефон.

Сообщается, что в то время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая приняла заявление у представителя СМИ.

В полиции напомнили, что санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Что было раньше: В Киево-Печерской лавре возник конфликт между митрополитом Павлом, его "братьями" и журналистами, которые вели трансляцию тушения пожара в святыне – один из батюшек выхватил у журналиста телефон, а владыка Павел призвал "ничего не отдавать" представителю СМИ.