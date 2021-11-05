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В России и США – более тысячи смертей в сутки от коронавируса

Пятница, 5 ноября 2021, 06:30
фото: Эльдар Сарахман, УП

3 ноября в мире диагностировали более 509 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, России, Британии. Также Россия(1 195) и США (1 149) лидируют по суточной смертности от коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 81 тысячи, в России – более 40 тысяч и в Британии – более 37 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Турция.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия(1 195), США(1 149), Украина (699).

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Британия и Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии излечились от болезни 225 839 106 человек. В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 044 926 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 3 ноября в России из-за последствий COVID-19 скончались 1195 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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