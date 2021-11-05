В России и США – более тысячи смертей в сутки от коронавируса

3 ноября в мире диагностировали более 509 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, России, Британии. Также Россия(1 195) и США (1 149) лидируют по суточной смертности от коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 81 тысячи, в России – более 40 тысяч и в Британии – более 37 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Турция.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия(1 195), США(1 149), Украина (699).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Британия и Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии излечились от болезни 225 839 106 человек. В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 044 926 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 3 ноября в России из-за последствий COVID-19 скончались 1195 человек.