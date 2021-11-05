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Дания задержала российское научное судно

Пятница, 5 ноября 2021, 20:42

Российское государственное исследовательское судно "Академик Иоффе" было задержано в датском порту по запросу канадского круизного оператора, ведущего судебный процесс в Канаде.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда"

Судно "Академик Иоффе", которым управляет Институт океанологии им. Ширшова Российской академии наук, задержали в порту Скаген на севере Дании во время дозаправки.

Запрос о задержании подал канадский круизный оператор One Ocean Expeditions. В судебных документах говорится, что "Академик Иоффе" избежал предыдущей попытки задержать его в Португалии.

One Ocean Expeditions подала в Канаде иск против владельца "Академика Иоффе", требуя возмещения ущерба за инцидент 24 августа 2018 года, когда судно, которое тогда было арендовано туроператором для арктических круизов, село на мель во время поездки на север Канады.

Документы показывают, что компания One Ocean Expeditions утверждает, что команда корабля "не обратила внимания на морские карты", требует возмещения ущерба на сумму $6,14 миллиона.

На момент задержания в Скагене на борту судна находился 61 человек, включая членов экипажа и научных сотрудников.

Капитан корабля сообщил местным властям, что ему известно о происшествии с посадкой на мель, но, согласно судебным документам, вопрос решен.

Посольство России в Копенгагене заявило, что получило "копии судебных решений, на основании которых был произведен арест исследовательского корабля", и что представители посольства связывались с Министерством иностранных дел Дании по этому поводу.

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Темы: ДанияРосcия
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