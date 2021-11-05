Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дания задержала российское научное судно

Пятница, 5 ноября 2021, 21:42

Российское государственное исследовательское судно "Академик Иоффе" было задержано в датском порту по запросу канадского круизного оператора, ведущего судебный процесс в Канаде.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда"

Судно "Академик Иоффе", которым управляет Институт океанологии им. Ширшова Российской академии наук, задержали в порту Скаген на севере Дании во время дозаправки.

Запрос о задержании подал канадский круизный оператор One Ocean Expeditions. В судебных документах говорится, что "Академик Иоффе" избежал предыдущей попытки задержать его в Португалии.

One Ocean Expeditions подала в Канаде иск против владельца "Академика Иоффе", требуя возмещения ущерба за инцидент 24 августа 2018 года, когда судно, которое тогда было арендовано туроператором для арктических круизов, село на мель во время поездки на север Канады.

Документы показывают, что компания One Ocean Expeditions утверждает, что команда корабля "не обратила внимания на морские карты", требует возмещения ущерба на сумму $6,14 миллиона.

На момент задержания в Скагене на борту судна находился 61 человек, включая членов экипажа и научных сотрудников.

Капитан корабля сообщил местным властям, что ему известно о происшествии с посадкой на мель, но, согласно судебным документам, вопрос решен.

Посольство России в Копенгагене заявило, что получило "копии судебных решений, на основании которых был произведен арест исследовательского корабля", и что представители посольства связывались с Министерством иностранных дел Дании по этому поводу.

Темы: ДанияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19

Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака

Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть

Первая страна в мире ввела обязательную ковид-вакцинацию детей

видео, фото19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина

В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды

Все новости...
Дания
Дания сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа
Дания изменила правила въезда из Украины
Депутатку парламента Дании попросили покинуть заседание, на которое она пришла с ребенком
Последние новости
07:10
Оккупанты стреляли возле Болотеного и Зайцевого
06:36
ЕС: Британия должна пойти на уступки в споре по протоколу Северной Ирландии
05:36
Украина — вторая в мире по смертности от COVID-19
04:31
19 человек погибли в аварии в Мексике — грузовик врезался в шесть авто
03:32
США приказали своим сотрудникам покинуть Эфиопию
02:34
Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака
01:20
11 человек погибли в пожаре в COVID-больнице в Индии
23:58
фотоСуд в США признал китайца виновным в шпионаже и краже коммерческой тайны
23:28
Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть
22:45
В США суд приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний
Все новости...