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Программу модернизации оборонного комплекса выполнили всего на 9% – НАКО

Понедельник, 8 ноября 2021, 11:55
Программу модернизации оборонного комплекса выполнили всего на 9% – НАКО
Фото с Facebook Минобороны

Бюджетная программа Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности по модернизации оборонно-промышленного комплекса по состоянию на октябрь выполнена только на 221 млн грн из запланированных 2,53 млрд грн, или на 9%.

Источник: Независимая атикоррупционная комиссия со ссылкой на ответ Государственной казначейской службы на запрос

Детали: По данным Общественной организации, в рамках этой программы за бюджетные средства должны были провести более 20 опытно-конструкторских работ по изготовлению бронетанковой и авиационной техники, ракетного вооружения и боеприпасов, продуктов специальной химии, а также создать одну информационную систему.

В паспорте программы проведение одной конструкторской работы оценивается в 102 млн грн.

Таким образом, подчеркивают в НАКО, за фактически израсходованные в течение года 221 млн. грн. министерство могло провести только две запланированные работы.

Детали работ не разглашаются, поскольку средства в рамках бюджетной программы модернизации ОПК тратятся под грифом "секретно".

НАКО обратилась в Минстратегпром с запросом объяснить низкий процент выполнения бюджетной программы модернизации, но за неделю ответа не получила.

Сообщается, что в предыдущие годы эта программа выполнялась Министерством экономики и по состоянию на октябрь 2020 года была выполнена на 517 млн ​​(20%) из запланированных 2,53 млрд грн, а на октябрь 2019 года – на 985 млн (41%) из запланированных 2,42 млрд грн.

Вместе с тем, во время выполнения программы в прошлые годы возникла дебиторская задолженность перед госпредприятием "Безопасность", которое входит в сферу управления Минстратегпрома и осуществляет функцию заказчика работ в этой бюджетной программе.

Речь идет о 14 млн грн долгов государственного порохового завода "Звезда" и 454 млн грн государственной холдинговой компании "Артем", производящей боеприпасы.

Долги последней компании появились еще при выполнении контрактов 2017 года.

По данным НАБУ, в то время директор государственного предприятия "Безопасность" вступил в сговор с чиновниками Минэкономики, чтобы привлечь иностранную компанию Gray Fox Logistics для поставки стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. ХК "Артем" внесла предоплату в размере 217 млн ​​грн, однако оборудование так и не получила.

В этом году Минстратегпром предусмотрел в собственном бюджетном запросе на выполнение программы модернизации ОПК более 7,5 млрд. гривен до 2024 года включительно.

Предыстория:

  • Ранее НАКО сообщила, что Минобороны планирует потратить тайно более 95 млрд. грн. на модернизацию вооружения и военной техники.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныбюджет
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