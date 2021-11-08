В Японии впервые за более чем год никто не умер от коронавируса
Понедельник, 8 ноября 2021, 14:55
В Японии впервые более чем за год не зафиксировали смертей от COVID-19 в течение дня.
Источник: Reuters
Детали: Местные СМИ указывают, что до воскресенья со 2 августа 2020 года не было ни дня без смерти от коронавируса.
Сообщается, что смертность от COVID-19 резко снизилась по всей Японии, когда вырос уровень вакцинации и она охватила более 70% населения.
За время пандемии в стране умерли более 18 тысяч человек.
Правительство Японии уже планирует этой зимой начать ревакцинацию и работает над обеспечением лечения на основе таблеток для легких случаев заболевания.
Предыстория:
- Летом 2021 г. в Японии прошли Олимпийские игры без зрителей из-за распространения корона вируса.