В Японии впервые за более чем год никто не умер от коронавируса

В Японии впервые более чем за год не зафиксировали смертей от COVID-19 в течение дня.

Источник: Reuters

Детали: Местные СМИ указывают, что до воскресенья со 2 августа 2020 года не было ни дня без смерти от коронавируса.

Сообщается, что смертность от COVID-19 резко снизилась по всей Японии, когда вырос уровень вакцинации и она охватила более 70% населения.

За время пандемии в стране умерли более 18 тысяч человек.

Правительство Японии уже планирует этой зимой начать ревакцинацию и работает над обеспечением лечения на основе таблеток для легких случаев заболевания.

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