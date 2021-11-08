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В Японии впервые за более чем год никто не умер от коронавируса

Понедельник, 8 ноября 2021, 15:55
Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP

В Японии впервые более чем за год не зафиксировали смертей от COVID-19 в течение дня.

Источник: Reuters

Детали: Местные СМИ указывают, что до воскресенья со 2 августа 2020 года не было ни дня без смерти от коронавируса.

Сообщается, что смертность от COVID-19 резко снизилась по всей Японии, когда вырос уровень вакцинации и она охватила более 70% населения.

За время пандемии в стране умерли более 18 тысяч человек.

Правительство Японии уже планирует этой зимой начать ревакцинацию и работает над обеспечением лечения на основе таблеток для легких случаев заболевания.

Предыстория:

  • Летом 2021 г. в Японии прошли Олимпийские игры без зрителей из-за распространения корона вируса.

Темы: Япониякоронавирус
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