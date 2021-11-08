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Контрразведка задержала шпиона из Восточной Азии - СБУ

Понедельник, 8 ноября 2021, 15:57

СБУ заявляет о задержании "с поличным" шпионов и о предупреждении утечки материалов тайных военных разработок иностранной стороне.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: Согласно сообщению, контрразведчики разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии.

Силовики установили, что иностранный гражданин, длительное время находящийся в Украине, занимался шпионажем, охотясь на тайные сведения из сферы материаловедения, имеющие военное назначение.

По данным следствия, выходец из Восточной Азии решил за денежное вознаграждение склонить гражданина Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Для этого он предложил собирать сведения, составляющие государственную тайну в сфере научно-технических разработок Украины с целью их передачи представителям спецслужбы иностранного государства.

Кроме этого, иностранец устанавливал личные контакты с представителями высших учебных заведений Харьковщины для зачисления иностранных студентов, отмечают в ОГП.

Указано, что 5 ноября злоумышленников задержали "с поличным" после получения ими материалов, составляющих государственную тайну.

В ходе обысков правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику, флеш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на предмет дополнительных доказательств и обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.

В настоящее время иностранцу сообщили о подозрении в шпионаже. Решением суда он арестован с правом внесения залога 20 млн грн. Его сообщник - гражданин Украины - уведомлен о подозрении в государственной измене, суд также принял решение - заключить под стражу с альтернативой залога в 1 миллион.

Украинская правда
Темы: шпионажСБУ
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