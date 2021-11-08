Контррозвідка затримала шпигуна зі Східної Азії - СБУ

СБУ заявляє про затримання "на гарячому" шпигунів та попередження витоку матеріалів таємних військових розробок до іноземної сторони.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: Згідно з повідомленням, контррозвідники викрили і затримали у Харкові іноземця та громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії.

Силовики встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, займався шпигунством, полюючи на таємні відомості зі сфери матеріалознавства, які мають військове призначення.

Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва.

Також слідством встановлено, що іноземний громадянин за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України.

5 листопада зловмисників затримали "на гарячому" після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю.

Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на предмет наявності додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів.

Наразі іноземцю повідомили про підозру в шпигунстві. Рішенням суду його арештовано з правом внесення застави 20 млн грн. Його спільнику - громадянину України - повідомлено про підозру в державній зраді, суд також ухвалив рішення – взяти під варту з альтернативою застави в 1 мільйон.