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Оккупанты 5 раз нарушали "тишину" на Донбассе

Вторник, 9 ноября 2021, 07:22
фото: штаб ООС

За сутки 8 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского противник обстрелял позиции ВСУ с автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойнаДонбасс
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