Оккупанты 5 раз нарушали "тишину" на Донбассе
Вторник, 9 ноября 2021, 06:22
За сутки 8 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского противник обстрелял позиции ВСУ с автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинская правда