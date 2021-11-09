Оккупанты 5 раз нарушали "тишину" на Донбассе

За сутки 8 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского противник обстрелял позиции ВСУ с автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.