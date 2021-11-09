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Посол Грузии рассказал МИД о переводе Саакашвили в тюремную больницу

Вторник, 9 ноября 2021, 21:40
саакашвили, фото с соцсетей

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили 9 ноября прибыл в МИД Украины, где обсудил с заместителем министра иностранных дел Николаем Точицким ситуацию вокруг Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

"Посол Грузии, в частности, подробно проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдане. Николай Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Украины за границей является приоритетом для Украинского государства", - рассказали в министерстве иностранных дел.

Замминистра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной.

Напомним, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее заявила, что посол Грузии Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече с ней по ситуации с Саакашвили после заявления МИД Украины.

В ноте, которую посольство Украины в Тбилиси передало в МИД Грузии в понедельник, в украинском МИД возмутились тем, что Украину не ставили в известность о переводе Саакашвили в другое место лишения свободы.

В МИД призвали грузинскую сторону безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

Ранее в Грузии подтвердили, что Саакашвили перевезли в тюремную больницу. Сам Саакашвили настаивал, что в этой больнице нет необходимых условий для оказания ему помощи.

Как известно, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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