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МИД: Кипр – первая страна ЕС, сохранившая возможность въезда для украинцев

Вторник, 9 ноября 2021, 22:52
МИД: Кипр – первая страна ЕС, сохранившая возможность въезда для украинцев
ФОТО: Мид

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кипр стал первой страной Европейского Союза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев".

Детали: По словам главы МИД, условиями остаются – полная вакцинация и негативные тесты, которые делают до и по прибытии в страну.

Согласно данным консульской службы, страна признает вакцины Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac),

В ведомстве уточняют, что в аэропорту по прилету невакцинированные украинцы должны сделать ПЦР-тест, а результат можно узнать онлайн уже через три часа. Отмечается, что тест делается за счет пассажира.

До получения отрицательного результата COVID-теста, пассажир должен находиться на самоизоляции.

Украинская правда

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Темы: КипртуризмвакцинациякоронавирусМИД
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