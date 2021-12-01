Ермак о деле "вагнеровцев": Я не давал Бурбе никаких команд
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что не давал никаких указаний бывшему главе Главного управления разведки Василию Бурбе относительно спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".
Источник: интервью Ермака "РБК-Украина"
Прямая речь Ермака: "Что касается "вагнеровцев". Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить.
Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили раньше и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов".
Детали: Он также подчеркнул, что и президент не давал санкции на эту операцию.
По словам Ермака, была операция по документированию боевиков, которая была "прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой". Он добавил, что "документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день" и "документируются все люди, совершавшие преступления на территории Донбасса, убивавшие наших людей".
Прямая речь Ермака: "Что касается ситуации, которая сегодня обсуждается (о том, что было указание перенести во времени спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", что привело к провалу операции – ред.), то президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб. И многие детали тому подтверждение".
Детали: На вопрос, был ли с ним разговор, о котором рассказывает Бурба, когда президент его не принял (Бурба заявил, что вместо Зеленского его принял глава ОПУ и передал команду перенести операцию – ред.), Ермак сказал, что "был очень короткий разговор".
Он рассказал, что Бурба действительно зашел к нему и "пытался получить ответы на какие-то вопросы", на что Ермак якобы повторил, что "не имеет права отвечать", что это не его полномочия давать какие-либо указания руководителю ГУР МОУ и что он "не получал никаких команд и указаний от президента".
Глава ОПУ подчеркнул, что "президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами". Он добавил, что иногда Зеленский приглашает его присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от президента на этот счет у него не было, поэтому он и "не мог давать никаких указаний господину Бурбе".
Что было раньше: 30 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу "вагнеровцев".
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Предыстория:
- 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.
- В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".
- Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".
- Зеленский на это ответил, что Ермак не давал никаких указаний Бурбе о переносе операции. Президент сказал, что Бурба напрямую подчинялся только ему и министру обороны.