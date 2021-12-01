Ермак о деле "вагнеровцев": Я не давал Бурбе никаких команд

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что не давал никаких указаний бывшему главе Главного управления разведки Василию Бурбе относительно спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Источник: интервью Ермака "РБК-Украина"

Прямая речь Ермака: "Что касается "вагнеровцев". Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить.

Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили раньше и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов".

Детали: Он также подчеркнул, что и президент не давал санкции на эту операцию.

По словам Ермака, была операция по документированию боевиков, которая была "прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой". Он добавил, что "документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день" и "документируются все люди, совершавшие преступления на территории Донбасса, убивавшие наших людей".

Прямая речь Ермака: "Что касается ситуации, которая сегодня обсуждается (о том, что было указание перенести во времени спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", что привело к провалу операции – ред.), то президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб. И многие детали тому подтверждение".

Детали: На вопрос, был ли с ним разговор, о котором рассказывает Бурба, когда президент его не принял (Бурба заявил, что вместо Зеленского его принял глава ОПУ и передал команду перенести операцию – ред.), Ермак сказал, что "был очень короткий разговор".

Он рассказал, что Бурба действительно зашел к нему и "пытался получить ответы на какие-то вопросы", на что Ермак якобы повторил, что "не имеет права отвечать", что это не его полномочия давать какие-либо указания руководителю ГУР МОУ и что он "не получал никаких команд и указаний от президента".

Глава ОПУ подчеркнул, что "президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами". Он добавил, что иногда Зеленский приглашает его присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от президента на этот счет у него не было, поэтому он и "не мог давать никаких указаний господину Бурбе".

Что было раньше: 30 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу "вагнеровцев".

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