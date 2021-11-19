"Вагнергейт": начальник разведки заявил, что не подчиняется главе Офиса президента

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.

Источник: Буданов в эфире ток-шоу "Право на власть" 18 ноября, комментируя во включении расследование Bellingcat

Прямая речь: "Мы не следственные органы, чтобы исследовать чью-то роль, но если Вы спрашиваете, мог ли руководитель Офиса влиять на ход проведения спецоперации, то я с полной ответственностью могу сказать, что согласно закону о разведке, руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение какого-либо специального мероприятия.

Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушать во время проведения подобных акций это должностное лицо".

Детали: По поводу опубликованного журналисткой Яниной Соколовой отчета разведки, утвержденного его предшественником Василием Бурбой, Кирилл Буданов заявил, что все желающие могли передать документы ВСК, а что освещают в прессе – ему не известно.

По его словам, относительно операции по "вагнеровцам" к его ведомству обращался два-три дня назад только журналист Bellingcat Христо Грозев.

"Я как кадровый офицер спецслужбы считаю нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде", – заявил также Буданов.

Во время ток-шоу нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что основной вопрос для общества сейчас: как повлияла отсрочка спецоперации на ее результат и был ли "слив" информации из Украины в Беларусь или Россию, почему "эта история не стала историей успеха, а стала историей провала".

А лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после публикации журналисткой Яниной Соколовой документов разведки Минобороны Украина может потерять перспективу доступа к разведданным стран НАТО.

Предыстория:

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