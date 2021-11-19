"Вагнергейт": начальник разведки заявил, что не подчиняется главе Офиса президента
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.
Источник: Буданов в эфире ток-шоу "Право на власть" 18 ноября, комментируя во включении расследование Bellingcat
Прямая речь: "Мы не следственные органы, чтобы исследовать чью-то роль, но если Вы спрашиваете, мог ли руководитель Офиса влиять на ход проведения спецоперации, то я с полной ответственностью могу сказать, что согласно закону о разведке, руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение какого-либо специального мероприятия.
Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушать во время проведения подобных акций это должностное лицо".
Детали: По поводу опубликованного журналисткой Яниной Соколовой отчета разведки, утвержденного его предшественником Василием Бурбой, Кирилл Буданов заявил, что все желающие могли передать документы ВСК, а что освещают в прессе – ему не известно.
По его словам, относительно операции по "вагнеровцам" к его ведомству обращался два-три дня назад только журналист Bellingcat Христо Грозев.
"Я как кадровый офицер спецслужбы считаю нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде", – заявил также Буданов.
Во время ток-шоу нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что основной вопрос для общества сейчас: как повлияла отсрочка спецоперации на ее результат и был ли "слив" информации из Украины в Беларусь или Россию, почему "эта история не стала историей успеха, а стала историей провала".
А лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после публикации журналисткой Яниной Соколовой документов разведки Минобороны Украина может потерять перспективу доступа к разведданным стран НАТО.
Предыстория:
- 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
- Президент Владимир Зеленский гораздо позже заявил, что операция действительно готовилась, однако не украинскими спецслужбами, а ее идею подали другие страны, желавшие "втянуть Киев в эту историю".
- Американское издание CNN опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники говорилось, что спецоперация под руководством Украины имела американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как собрать российских наемников. В ОПУ заявили, что эти показания ненадежны и схожи с версией российских СМИ.
- 15 ноября 2021 года временная следственная комиссия ВР обнародовала промежуточный вывод, согласно которому президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет на это полномочий.
- 17 ноября Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба объяснял, что Андрей Ермак предлагал отложить на неделю реализацю спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк на это заявил, что Андрей Ермак "не мог даже пробовать руководить разведкой".
- 18 ноября журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. В ОП заявили, что это серьезный "удар", так как Россия теперь знает все нюансы работы украинской разведки.
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