Кулеба договорился с главой МИД Британии о шагах сдерживания России от агрессии

Главы МИД Украины и Британии на встрече в Риге в среду договорились о ряде конкретных шагов в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала пресс-служба МИД Украины после встречи Дмитрия Кулебы с британской коллегой Лиз Трасс.

По данным ведомства, Трасс заверила, что Великобритания готова вместе с Украиной мобилизовать поддержку союзников на фоне агрессивных действий РФ.

Кулеба и Трасс обсудили ситуацию с безопасностью на оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, обменялись мнениями относительно важных направлений взаимодействия Украины и Великобритании в рамках существующих и новых форматов с целью укрепления безопасности в более широком Черноморском регионе.

Трасс также заверила Кулебу в готовности Соединенного Королевства конкретными действиями поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывать практическую помощь по укреплению обороноспособности и усилению экономической устойчивости нашего государства.

Накануне министр иностранных дел Британии Лиз Трасс во время визита в Эстонию предостерегла Россию от "стратегической ошибки", имея в виду потенциальную возможность военного вторжения в Украину.

Она также посетила британский контингент в Эстонии и среди прочего проехалась на танке.