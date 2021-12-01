ГБР не признается, допросило ли Трухина: подозрение в резонансном ДТП никому не объявлено

Через 3 месяца после ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина Государственное бюро расследований не установило, кто находился за рулем авто, которое устроило аварию.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Детали: Указано, что в настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия, направленные в том числе на установление лица, находившегося за рулем автомобиля "Ауди" в момент дорожно-транспортного происшествия.

Относительно проведенных в рамках расследования следственных действий, в ГБР отмечают, что истребовали важные для уголовного производства сведения от учреждений и заведений, допросили свидетелей, находившихся на месте дорожно-транспортного происшествия, истребовали видеозаписи движения транспортных средств, на месте происшествия изъяли материальные источники информации, и что были назначены соответствующие судебные экспертизы.

В ответе на предыдущий запрос УП в октябре в ГБР отмечали, что самого нардепа Трухина следователи планируют допросить после проведения назначенных экспертиз и получения заключения экспертов. На нынешний вопрос, допрошен ли Трухин, в ГБР не ответили, намекнув, что следователь не дал разрешения на разглашение такой информации.

Дословно: "В уголовном производстве допрошено более десяти свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которых удалось установить. О подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщалось.

В части поднятых вопросов о допросе отдельных лиц и содержании их показаний информируем, что согласно статье 222 Уголовного процессуального кодекса Украины сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

скриншот ответа ГБР

Что предшествовало: Полиция прокомментировала ситуацию по резонансному ДТП только через неделю после его совершения: правоохранители сообщили, что передали дело в ГБР, поскольку там фигурирует народный избранник.

2 сентября 2021 года ГБР получило от Нацполиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП на Бориспольской трассе.

Предыстория:

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".

Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.

Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не интересовался деталями ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина с 6 пострадавшими, поскольку в нем никто не погиб.

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