Госдума РФ сняла ограничения на избрание губернаторов и лишила Татарстан "президента"

Госдума РФ в финальном чтении приняла законопроект об организации публичной власти в субъектах России, который среди прочего позволит губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд и официально переименует руководителей субъектов в "глав" регионов.

Источник: Новая газета, Русская служба ВВС

Детали: Таким образом на своем посту в ближайшие годы смогут остаться, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин (полномочия истекают в 2023 году), и глава Чечни Рамзан Кадыров (в 2026 году).

Ранее проект закона вернули на второй этап рассмотрения потому что в конце октября Госсовет Татарстана единогласно выступил против переименования должности президента республики. (Татарстана сейчас единственный регион, где еще сохранился свой президент – ред.)

Законопроект об организации публичной власти в регионах в конце октября подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, которые официально представляли президента Владимира Путина при рассмотрении поправок в Конституцию, "обнуливших" его срок.

Закон предусматривает, что:

губернаторы смогут избираться без ограничений по максимальному количеству сроков,

их самих станут официально называть главами регионов (эта мера – чувствительный вопрос для Татарстана. Руководитель республики Рустам Минниханов – последний из российских губернаторов, должность которого называется "президент" – ред.),

число сроков пребывания у власти губернаторов должны определять местные парламенты,

срок губернаторских полномочий будет составит 5 лет (ранее регионы определяли его самостоятельно, но превышать 5 лет он не мог),

президент сможет увольнять глав регионов по любым основаниям (он сможет объявлять губернаторам выговоры и предупреждения за "ненадлежащее исполнение обязанностей", или увольнять глав регионов с утратой доверия по любым основаниям – например, за коррупцию).

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