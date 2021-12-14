Госдума РФ сняла ограничения на избрание губернаторов и лишила Татарстан "президента"
Госдума РФ в финальном чтении приняла законопроект об организации публичной власти в субъектах России, который среди прочего позволит губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд и официально переименует руководителей субъектов в "глав" регионов.
Источник: Новая газета, Русская служба ВВС
Детали: Таким образом на своем посту в ближайшие годы смогут остаться, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин (полномочия истекают в 2023 году), и глава Чечни Рамзан Кадыров (в 2026 году).
Ранее проект закона вернули на второй этап рассмотрения потому что в конце октября Госсовет Татарстана единогласно выступил против переименования должности президента республики. (Татарстана сейчас единственный регион, где еще сохранился свой президент – ред.)
Законопроект об организации публичной власти в регионах в конце октября подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, которые официально представляли президента Владимира Путина при рассмотрении поправок в Конституцию, "обнуливших" его срок.
Закон предусматривает, что:
- губернаторы смогут избираться без ограничений по максимальному количеству сроков,
- их самих станут официально называть главами регионов (эта мера – чувствительный вопрос для Татарстана. Руководитель республики Рустам Минниханов – последний из российских губернаторов, должность которого называется "президент" – ред.),
- число сроков пребывания у власти губернаторов должны определять местные парламенты,
- срок губернаторских полномочий будет составит 5 лет (ранее регионы определяли его самостоятельно, но превышать 5 лет он не мог),
- президент сможет увольнять глав регионов по любым основаниям (он сможет объявлять губернаторам выговоры и предупреждения за "ненадлежащее исполнение обязанностей", или увольнять глав регионов с утратой доверия по любым основаниям – например, за коррупцию).
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Предыстория:
- В мае 2018 года Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России.
- 25 июня 2020 года в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. Ею хотят сделать неконституционными законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
- СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию. Также в России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.
- Президент России Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.
- В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что имеет право избираться на новый срок, но пока не принял решение, пойдет ли на выборы.