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Держдума РФ зняла обмеження на обрання губернаторів та позбавила Татарстан "президента"

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:59
Держдума РФ зняла обмеження на обрання губернаторів та позбавила Татарстан президента
Фото newsmaker.md

Держдума РФ у фінальному читанні ухвалила законопроєкт про організацію публічної влади в суб'єктах Росії, який серед іншого дозволить губернаторам обиратися більш ніж на 2 терміни поспіль і офіційно перейменує керівників суб'єктів у "глав" регіонів.

Джерело: Нова газета, Російська служба ВВС

Деталі: Таким чином на своїй посаді у найближчі роки зможуть залишитися, зокрема, мер Москви Сергій Собянін (повноваження закінчуються у 2023 році) та голова Чечні Рамзан Кадиров (у 2026).

Раніше проєкт закону повернули на другий етап розгляду, бо наприкінці жовтня Держрада Татарстану одноголосно виступила проти перейменування посади президента республіки. (Татарстан зараз єдиний регіон, де ще зберігся свій президент – ред.)

Законопроєкт про організацію публічної влади в регіонах наприкінці жовтня підготували сенатор Андрій Клішас і депутат Павло Крашенінніков, які офіційно представляли президента Володимира Путіна під час розгляду поправок до Конституції, які "обнулили" його термін.

Закон передбачає, що:

  • губернатори зможуть обиратися без обмежень на максимальну кількість термінів,
  • їх стануть офіційно називати главами регіонів (ця міра – чутливе питання для Татарстану. Керівник республіки Рустам Мінніханов – останній з російських губернаторів, посада якого називається "президент" – ред.),
  • кількість термінів перебування при владі губернаторів мають визначати місцеві парламенти,
  • термін губернаторських повноважень становитиме 5 років (раніше регіони визначали його самостійно, але перевищувати 5 років він не міг),
  • президент зможе звільняти глав регіонів з будь-яких підстав (він зможе оголошувати губернаторам догани та попередження за "неналежне виконання обов'язків", або звільняти глав регіонів за втрату довіри з будь-яких підстав – наприклад, за корупцію).

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Передісторія:

  • У травні 2018 року Володимир Путін вчетверте став президентом Росії.
  • 25 червня 2020 року в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року. 
  • ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до конституції. Також у Росії розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції.
  • Президент Росії Володимир Путін 3 липня 2020 року підписав указ, який обнуляє його президентський термін і дозволяє йому знову балотуватися в президенти Росії.
  • У листопаді президент Росії Володимир Путін заявив, що має право обиратися на новий термін, але поки що не вирішив, чи піде на вибори.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіязаконодавство
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