Держдума РФ зняла обмеження на обрання губернаторів та позбавила Татарстан "президента"

Держдума РФ у фінальному читанні ухвалила законопроєкт про організацію публічної влади в суб'єктах Росії, який серед іншого дозволить губернаторам обиратися більш ніж на 2 терміни поспіль і офіційно перейменує керівників суб'єктів у "глав" регіонів.

Джерело: Нова газета, Російська служба ВВС

Деталі: Таким чином на своїй посаді у найближчі роки зможуть залишитися, зокрема, мер Москви Сергій Собянін (повноваження закінчуються у 2023 році) та голова Чечні Рамзан Кадиров (у 2026).

Раніше проєкт закону повернули на другий етап розгляду, бо наприкінці жовтня Держрада Татарстану одноголосно виступила проти перейменування посади президента республіки. (Татарстан зараз єдиний регіон, де ще зберігся свій президент – ред.)

Законопроєкт про організацію публічної влади в регіонах наприкінці жовтня підготували сенатор Андрій Клішас і депутат Павло Крашенінніков, які офіційно представляли президента Володимира Путіна під час розгляду поправок до Конституції, які "обнулили" його термін.

Закон передбачає, що:

губернатори зможуть обиратися без обмежень на максимальну кількість термінів,

їх стануть офіційно називати главами регіонів (ця міра – чутливе питання для Татарстану. Керівник республіки Рустам Мінніханов – останній з російських губернаторів, посада якого називається "президент" – ред.),

кількість термінів перебування при владі губернаторів мають визначати місцеві парламенти,

термін губернаторських повноважень становитиме 5 років (раніше регіони визначали його самостійно, але перевищувати 5 років він не міг),

президент зможе звільняти глав регіонів з будь-яких підстав (він зможе оголошувати губернаторам догани та попередження за "неналежне виконання обов'язків", або звільняти глав регіонів за втрату довіри з будь-яких підстав – наприклад, за корупцію).

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