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Саудовская Аравия и ОАЭ обнаружили случаи "омикрона"

Четверг, 2 декабря 2021, 02:54
Саудовская Аравия и ОАЭ обнаружили случаи омикрона
EMMANUEL CROSET/AFP VIA GETTY IMAGES

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что обнаружили первые случаи нового варианта коронавируса "омикрон".

Источник: The Washington Post, Aljazeera, WAM

Детали: Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило, что инфекция стала первым подтвержденным случаем в Персидском заливе.

В сообщении говорится, что инфицированные и контактные лица помещены на карантин.

ОАЭ также сообщили о первом случае заражения вариантом Omicron.

Государственное информационное агентство WAM описало пациентку как африканскую женщину, путешествовавшую из африканской страны через арабскую, не указывая, из какой именно.

Также агентство добавляет, что случай обнаружен у вакцинированного лица "против COVID-19 в соответствии с утвержденными медицинскими протоколами, действующими в ОАЭ".

Что было раньше: 

  • Европейская комиссия посоветовала 1 декабря странам ежедневно пересматривать условия въезда из-за распространения нового штамма "Омикрон".
  • В Великобритании пока не советуют людям отменять планы празднования Рождества из-за нового штамма.
  • Южноафриканские ученые считают, что штамм Омикрон может вскоре вытеснить Дельту - наиболее распространенный и опасный штамм вируса COVID-19.
  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529 – который имеет "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения выяснила, что у нового штамма выше вероятность повторного заражения человека.

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