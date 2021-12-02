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В Китае исчезла теннисистка, обвинившая чиновника, – но МОК удалось с ней поговорить

Четверг, 2 декабря 2021, 08:39
В Китае исчезла теннисистка, обвинившая чиновника, – но МОК удалось с ней поговорить
Peng Shuai, Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о приостановлении всех соревнований под ее эгидой на территории Китая, включая Гонконг, из-за опасений безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай.

Источник: "Радио Свобода" и МОК

Детали: Несколько недель назад Пэн Шуай перестала появляться на публике после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.

Глава ассоциации Стив Саймон, ранее неоднократно выражавший тревогу по поводу судьбы теннисистки и сомнения в заверениях китайских властей, что у нее все в порядке, заявил, что не понимает, как может просить спортсменок соревноваться в Китае, когда в ассоциации по-прежнему не знают, свободна ли Шуай и в безопасности ли она. 

Глава ассоциации потребовал прозрачного расследования обвинений, с которыми выступила теннисистка.

Власти Китая уверяют, что спортсменка, обвинившая бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии, – в безопасности.

21 ноября китайские власти опубликовали видео, на котором Пэн Шуай присутствует на теннисных соревнованиях в Пекине. Однако журналисты или болельщики не имели возможности с ней пообщаться.

Обновлено: 2 декабря Международный олимпийский комитет заявил, что решает вопросы благополучия и безопасности теннисистки с китайскими спортивными организациями и использует "тихую дипломатию".

И заверил, что разговаривал с Пэн Шуай 1 декабря.

Дословно МОК: "Мы разделяем то же беспокойство, что и многие другие люди и организации, относительно благополучия и безопасности Пен Шуай. Вот почему буквально вчера команда МОК провела с ней очередной видеозвонок. Мы предложили ей широкую поддержку, будем поддерживать с ней постоянную связь и договорились о личной встрече в январе".

Этому предшествовало: Пэн Шуай в начале ноября рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым длились несколько лет. Вскоре ее рассказ, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.

Разоблачения, с которыми выступила теннисистка, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.

35-летняя Пен Шуай – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.

УП, обновлено в 13:51
Темы: Китайспортправа человекаскандал
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