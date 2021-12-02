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Снег и метели: на запад Украины надвижется непогода

Четверг, 2 декабря 2021, 12:50
Снег и метели: на запад Украины надвижется непогода
Фото AFP via Getty Images

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях на западе Украины – там ожидается снег, метели и гололедица.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: Согласно сообщению, в пятницу 3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях будет сильный снег, ожидается налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Ситуация будет соответствовать 1-му уровню опасности – желтому.

В Карпатах – тоже сильный снег (II уровень опасности, оранжевый).

Украинская правда

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Темы: погодаЗапад
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