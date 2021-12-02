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13-летний подросток получил 3 года в спецучреждении за убийство 6-летней девочки

Четверг, 2 декабря 2021, 16:28
13-летний подросток получил 3 года в спецучреждении за убийство 6-летней девочки
Место, где нашли погибшую. Фото: Харьковская областная прокуратура

Волчанский районный суд Харьковской области признал 13-летнего подростка виновным в убийстве 6-летней девочки в конце июля и присудил ему максимальную меру наказания.

Источник: пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Детали: Судьи поддержали позицию областной прокуратуры о максимальном наказании для преступника.

Поскольку виновный является несовершеннолетним, максимально возможная мера наказания – 3 года в специальном учебно-воспитательном центре для подростков.

Предыстория: 

  • В ночь на 29 июля после исчезновения 6-летней девочки ее тело с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме в поселке Старый Салтов в Харьковской области. Полицейские тогда сразу заподозрили 13-летнего парня, проживавшего по соседству возле дома погибшей.
  • В прокуратуре в августе сообщили, что экспертиза признала подозреваемого психически здоровым.

Украинская правда
Темы: убийствоХарьковская областьдетипрокуратура
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