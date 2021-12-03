Экс-разведчики ГУР говорят, что Офис президента угрожал уголовными преследованием
Бывший разведчик из Главного управления разведки Роман Червинский заявил, что разведчикам, причастным к спецоперации по задержке "вагнеровцев", угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.
Источник: эфир ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина"
Прямая речь: "Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие "посылы" - "что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать".
Были предложения (разведчикам ГУР – ред.) сказать, что операции не было. Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что или молчите ... Вообще пытались убедить нас, меня лично - того человека, который провел не менее 10 операций - что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить.
И поэтому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовное производство".
Детали: Червинский добавил, что после публикации документов о содержании спецоперации на facebook-странице журналистки Янины Соколовой, в ГУР уволили почти всех разведчиков, причастных к разработке спецоперации.
Разведчик добавил, что у него есть свидетельство давления на тех разведчиков, которые сохранили должности. Мол, кто-то из властных кабинетов предлагал присоединиться уволенных разведчиков к клевете офицеров, включая Червинского, руководивших спецоперацией, или иначе их уволят и будут преследовать.
Червинский считает, что материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственное предательство среди высшего руководства государства.
Бывший разведчик ГУР Юрий Семенюк добавил, что уничтожение таких документов является уголовной ответственностью, ведь такие документы охраняются 5 лет государственной тайной.
Предыстория:
- 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование провала украинской спецоперации по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Расследователи подтвердили наличие такой операции, а также выяснили, почему глава Офиса президента Андрей Ермак попросил перенести финальную стадию операции.
- Временная следственная комиссия в Верховной Раде также подтвердила, что спецоперация действительно была, но народным депутатам не удалось установить, кто причастен к ее провалу.
- 25 ноября журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что разведчикам, руководившим спецоперацией, незаконно аннулировали их паспорта для выезда за границу.
- На пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что глава разведывательного органа ГУР МОУ Василий Бурба "авантюрист" и хотел втянуть Украину в "иностранную спецоперацию", которая бы навредила международному положению государства.
- Ермак 1 декабря возразил, что давал какие-либо указания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе о переносе спецоперации. Действующий начальник ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал, что глава разведки не обязан следовать указаниям или просьбам главы Офиса президента.