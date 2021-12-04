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Covid в Киеве: 1588 новых случаев, 37 смертей

Суббота, 4 декабря 2021, 12:13
Covid в Киеве: 1588 новых случаев, 37 смертей
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 3 декабря в Киеве обнаружили 1588 случаев коронавируса, умерли 37 больных, выздоровело 3537 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 98 больных коронавирусом и 122 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (372), Оболонском (253) и Дарницком (168) районах.

Среди новых больных – 909 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 588 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 51 девочка от 21 дня до 17 лет и 40 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших за сутки – 21 женщина от 47 до 88 лет и 16 мужчин от 37 до 90 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 304 793 случая Covid, умерли 7657 человек, выздоровели – 266 781.

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Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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