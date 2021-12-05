Афганистан: США и европейские страны озабочены из-за казней бывших силовиков

Правозащитные организации сообщили, что талибы, несмотря на обещания амнистии, массово убивают и задерживают бывших представителей сил безопасности Афганистана, ЕС и правительства 21 страны осудили действия "Талибана".

Источник: DW

Детали: Европейский Союз, США и ряд других стран, включая Украину, опубликовали совместное заявление в связи с сообщениями правозащитников об убийствах и насильственных исчезновениях бывших членов афганских сил безопасности, совершенных "Талибаном".

"Талибан" призывают эффективно применять амнистию для бывших афганских силовиков и чиновников.

Для предотвращения дальнейших убийств и исчезновений эти случаи должны быть "расследованы немедленно и прозрачно, виновные должны быть привлечены к ответственности", говорится в сообщении.

Дословно сообщение от имени ЕС и правительств 21 страны мира, среди которых и Украина: "Мы подчеркиваем, что эти действия являются серьезными нарушениями прав человека и противоречат объявленной талибами амнистии".

Предыстория: Международная организация Human Rights Watch в конце ноября опубликовала доклад, в котором говорится о документально зафиксированных казнях и насильственных исчезновениях 47 бывших членов афганских национальных сил безопасности с августа по октябрь текущего года. При этом правозащитники отметили, что достоверно известно о более ста убийствах в четырех провинциях – Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз. Речь идет о случаях жестоких расправ с бывшими силовиками и насилии над их родственниками.